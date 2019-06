Darum ärgert sich Nationalspielerin Lina Magull über Borussia Dortmund

Es gebe "so viel Potenzial im Ruhrpott und in Dortmund. Da könnte man mit dem BVB wirklich was bewegen. Viele gute Spielerinnen haben schon gesagt, dass sie sofort für den BVB spielen würden", sagte die in der Bundesliga für den FC Bayern München spielende Fußballerin.

In der Frauen-Bundesliga spielten in der vergangenen Saison mit dem VfL Wolfsburg, FC Bayern München, TSG Hoffenheim, SC Freiburg, Bayer Leverkusen, Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach insgesamt sieben Klubs, die auch bei den Herren in der höchsten Spielklasse an den Start gehen.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft spielt am Samstag (18.30 Uhr/ZDF und DAZN) bei der WM in Frankreich in Rennes das Viertelfinale gegen Schweden.