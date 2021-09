Lindy Ave krönt Gold mit Weltrekord

Lindy Ave konnte ihr Glück kaum fassen. „Ich hätte niemals im Leben damit gerechnet, dass es für Gold reicht“, meinte die 23-jährige Greifswalderin nach ihrem Fabellauf. Ave krönte ihren Triumph bei den Paralympics in Tokio über 400 Meter mit Weltrekord. Der Schützling von Heike Kemmler-Westphal, der an einer Cerebralparese leidet, siegte im strömenden Regen in genau 1:00,00 Minute. Für Deutschland war es die 13. Goldmedaille bei diesen Spielen. Anzeige

„Ich bin überglücklich“, jubelte Ave in der ARD-Sportschau. Die gebürtige Neubrandenburgerin hatte eine Woche zuvor mit Bronze über 100 Meter ihre erste Medaille bei den Paralympics gewonnen und darf sich über Prämien in Höhe von insgesamt 30 000 Euro freuen.

Als Lindy Ave in Tokio allen davonlief, war ihre Trainerin bei den Landesmeisterschaften der U 10 und U 12 in Sanitz. Den Goldlauf ihres Schützlings schaute sich Heike Kemmler-Westphal auf dem Handy an. „Der absolute Wahnsinn! Das war einfach genial“, schwärmte sie.

Die Erfolge von Lindy Ave in Tokio sind bemerkenswert. Noch im Januar hing ihre Karriere am seidenen Faden. Die Europameisterin von 2018 hatte auf Grund einer schweren Knieverletzung eine anderthalbjährige Zwangspause einlegen müssen. „Umso schöner, dass sie sich jetzt für ihre Arbeit belohnen konnte“, meinte ihre Trainerin.

Die auf Bahn 5 startende Ave, die tags zuvor die schnellste Vorlaufzeit gelaufen war, verwies im strömenden Regen Maragarita Goncharowa (1:00,14 Minuten), die für das Russische Paralympische Komitee startet, und Darian Faisury Jimenez Sanchez aus Kolumbien (1:00,17 Minuten) auf die Plätze. „Wärme ist nicht so meins, aber der Regen hat mich nicht gestört“, meinte die Greifswalderin. Nach ihrer Taktik befragt, antwortete sie: „Ich bin einfach losgelaufen.“

Lindy Ave, die einst als Schwimmerin begann und die von Christina Dittmer für die Leichtathletik entdeckt wurde, hatte sich bereits 2019 auf den letzten Drücker für die Paralympischen Spielen in Rio de Janeiro qualifiziert. Als Jüngste im deutschen Team verpasste sie zwar eine Medaille, doch mit den Plätzen vier (Staffel), fünf (100 m) und sechs (Weitsprung) schaffte sie endgültig den Sprung in die Weltspitze.

2017 wurde Ave, die in der Startklasse T38 (Athleten mit leichter Spastik) antritt, in London Vizeweltmeisterin über 200 m und holte Bronze über 100 m. Ein Jahr später schaffte sie bei der Heim-EM in Berlin viermal den Sprung aufs Treppchen. Ave gewann Gold über 400 m und jeweils Silber über 100 und 200 m sowie im Weitsprung bei dem sie mit persönlicher Bestleistung von 4,71 m und den von ihr gehaltenen deutschen Rekord verbesserte. Doch die Erfolge von Tokio überstrahlen alles.