Linienrichter Potemkin wischt sich nach Streit durchs Auge: Wirbel um Rote Karte für Aue-Profi Fandrich

Potemkin wischte sich nach der Fehde mit Fandrich durchs Auge. Manch Beobachter wertete dies als Beleg für eine Spuckattacke. Ob es tatsächlich zu einer derartigen Entgleisung gekommen war, war durch die TV-Bilder allerdings nicht endgültig zu klären. Während das Spiel fortgesetzt wurde, stapfte der noch immer erboste Fandrich in die Stadionkatakomben.

Sportlich betrachtet, war der Freitagabend für Aue hingegen uneingeschränkt erfreulich verlaufen. Dank eines Treffers von Omar Sijaric (63.) gelang im elften Saisonspiel der ersehnte erste Sieg. Die rote Laterne des Tabellenletzten wurde an Ingolstadt weitergegeben. Zudem gab der Klub bekannt, dass Pavel Dotchev zu Erzgebirge Aue zurückkehrt. Der 56-Jährige war schon von Juni 2015 bis Ende Februar 2017 als Chefcoach in Aue und übernimmt nun den Posten des Sportlichen Leiters sowie die Stelle des Interimstrainers. Marc Hensel bleibt als Teamchef in verantwortlicher Position.