Linienrichter Sovre erklärt: Darum habe ich mir Autogramme von Erling Haaland geholt

Da guckte auch Erling Haaland am späten Dienstagabend zunächst etwas irritiert, als ihn Linienrichter Octavian Sovre nach der 1:2-Niederlage von Borussia Dortmund bei Manchester City nach Autogrammmen fragte . Der BVB-Star unterschrieb zunächst auf der Gelben, dann auf der Roten Karte . Nun ist klar, warum Sovre den Norweger fragte. Er will die Karten nun versteigern.

Das berichtet zumindest die rumänische Zeitung Gazeta Sporturilor. Demnach unterstützt Sovre in der Region Bihor schon einige Jahre ein Zentrum für Kinder und Erwachsene, die an schweren Formen von Autismus leiden. Mit den Autogrammen von Haaland will Sovre nun Geld für dieses Zentrum generieren, indem er die Karten versteigert.