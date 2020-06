Alle Linksverteidiger weg? Keine Chance auf 96-Verbleib für Albornoz und Ostrzolek

Am finanziellen Angebot von Hannover 96 scheitert offenbar die geplante erneute Leihe von Jannes Horn vom 1. FC Köln . Ein Grund ist, dass 96 keine Gebühr zahlen und auch nicht das Gehalt komplett übernehmen will. Die Verhandlungen liegen auf Eis, berichtete der Kölner Express.

Was bedeutet das für die Roten? 96 ist auf die Kölner Absage vorbereitet und hat mit anderen Linksverteidigern verhandelt. Der Düsseldorfer Niko Gießelmann, der seine Karriere in Langenhagen gestartet hat, in der 96-Jugend und später in der U23 spielte und mit einer Rückkehr in Verbindung gebracht wurde, ist nach SPORTBUZZER-Informationen kein Thema mehr.

Ebenso wenig ein Thema ist eine Verlängerung mit Miiko Albornoz und Matthias Ostrzolek. Die Verträge der Linksverteidiger laufen aus - beide sind keine "Kocak-Spieler", also Spieler, die zum von Kenan Kocak favorisierten Spielstil passen.