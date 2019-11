Flügelflitzer Maina dreht auf: So stark war sein Startelfcomeback am Millerntor

Linton Maina hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Der Flügelflitzer stand zuletzt am 4. Spieltag beim 1:1 gegen Fürth in der Startelf von Hannover 96. Danach wurde der 20-Jährige durch langwierige Verletzungen gebremst. Erst schmerzten die Adduktoren und dann kamen auch noch Probleme im Hüftbeuger hinzu.

Die Roten in Noten: So waren die 96-Profis gegen den FC St. Pauli in Form

Am Montag gegen Darmstadt 98 gab Maina sein Comeback - Kenan Kocak wechselte den Flügelflitzer 22 Minuten vor dem Ende ein. Dass er gegnerische Abwehrreihen mit seinem Tempo vor Probleme stellen kann, bewies er in Ansätzen schon in seinem Kurzeinsatz gegen Darmstadt. Kein Wunder, dass Kocak Maina beim Auswärtsspiel auf St. Pauli direkt in die Startelf beorderte.

Goldenes Tor von Maina

Ein Schachzug, der voll aufging. In seinem ersten Spiel von Beginn an seit dem 24. August sicherte Maina den Roten den 1:0-Auswärtssieg am Millerntor. Der 20-jährige bekam in der siebten Spielminute den Ball, dribbelte los und schob letztendlich aus halbrechter Position flach ins lange Eck ein. Es war das goldene Tor des Tages und ein immens wichtiger Sieg für Hannover 96. Klar ist: Ein gesunder Maina hätte 96 wohl auch in den Vorwochen sehr gut zu Gesicht gestanden...