Linton Maina hat mit Hannover 96 viel vor: "Wenn es läuft, kann uns nicht viel aufhalten"

Haben Sie nach dem Abstieg mal an Abschied gedacht?

Für mich ist es das sechste Jahr in Hannover, das ist für mich Heimat hier. Für mich hat sich gar nicht die Frage gestellt, ob ich bleibe oder gehen sollte. Wir haben mit Hannover gesprochen, was die Pläne sind. Dann war eigentlich relativ früh klar, dass ich hier bleibe. Ich denke, dass der Schritt in die 2. Liga gar nicht so verkehrt ist, um noch mal Erfahrung zu sammeln und körperlich zuzulegen.

Ich habe damals die Aufstiegssaison von Hannover verfolgt, da war ich noch in der U19. Ich habe mir damals gewünscht, dabei zu sein. Das sah schon cool und krass aus. Als ich das Youtube-Video von 96TV über die Saison gesehen habe, hatte ich schon zwei-, dreimal echt Gänsehaut. Ich hätte Lust, auch so ein Jahr mit der Mannschaft zu haben, auch in so einem Video zu sehen zu sein ...

Emotionen können Kraft auslösen. Was sind die Ziele für dieses Jahr?

Das Wichtigste ist, dass wir uns erst mal stabilisieren. In den letzten Jahren ging es immer hoch und runter. Wir wollen wieder schönen Fußball spielen. Auch, um unsere tollen Fans wieder für uns gewinnen zu können. Damit sie wieder mit Freude ins Stadion kommen. Natürlich wäre der Aufstieg toll. Aber wir werden sehen, ob es dieses Jahr klappt oder vielleicht nächstes Jahr. Wenn wir jedes Spiel konzentriert angehen, werden wir uns auch belohnen. Ein bisschen Glück gehört noch dazu. Aber wenn es läuft, kann uns nicht viel aufhalten. Wir sind eine echt gute und starke Truppe.