Linton Maina wieder beim Team: So lief das 96-Training am Dienstag (mit Galerie)

Schwitzen was das Zeug hält: Auch bei knackigen Temperaturen mussten die Profis von Hannover 96 nochmal verinnerlichen, was "Vorbereitung" heißt. Anstrengend, schweißtreibend, kraftraubend. In einer Kraft-Ausdauer-Einheit powerten sich die Spieler aus. Die Einheit ging anderthalb Stunden.

Dienstag die letzte öffentliche Einheit

Am Mittwoch und Donnerstag lässt Trainer Mirko Slomka unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren. Schließlich steht am Freitag der Start der 2. Bundesliga-Saison an - und wer es noch nicht weißt: Am Freitag empfängt Mitabsteiger VfB Stuttgart die Niedersachsen. Nicht mit dem Flugzeug, wie die Profis es aus Erstliga-Zeiten gewohnt sind. Hin geht's mit dem ICE, zurück mit dem Mannschaftsbus. Der Verein will sparen (mehr dazu).