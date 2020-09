Linton Maina wird Hannover 96 in der ersten DFB-Pokal-Runde fehlen

Auf dem Trainingsplatz haben die Kollegen ihren Kabinen-DJ zuletzt vor elf Tagen gesehen. Linton Maina (21) machte sich da noch im Trainingslager in Stegersbach locker und zog für sich ein paar Übungen durch, die er aktuell isoliert mit 96-Athletikttrainer Dennis Fischer macht. Um 9 Uhr beginnt sein Rehaprogramm, um 11.30 Uhr fährt er heim. Am freitag hinderten ihn die fitten 96-Profis an der schnellen Abfahrt, sie flachsten, Valmir Sulejmani stellte seine Sporttasche auf die Mo­tor­hau­be des BMW. Aber wann geht der Maina-Spaß auf dem Platz weiter? In der ersten Pokalrunde am 14. September in Würzburg wird er ziemlich sicher ausfallen.