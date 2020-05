Nach Skandal um verbotenes Training von LASK: Gremium im ÖFB fordert Europacup-Ausschluss

Der Linzer ASK spielt in Österreich die Hauptrolle in einem Fair-Play-Skandal. Der Klub von Trainer Valerien Ismael trainierte trotz Verbots bereits mehrfach mit dem gesamten Team und gefährdet so den Re-Start am 2. Juni. Im Verband fordert man harte Strafen - bis hin zu einem Europacup-Ausschluss.