Internationale Pressestimmen zum Abschied von Lionel Messi beim FC Barcelona: "Es ist Krieg"

Lionel Messi will den FC Barcelona verlassen - und die Fußball-Welt pendelt zwischen Schock, Unglaube und Phantasien über eine neue Machtverteilung unter Europas Top-Klubs. Englands Medien bringen den Argentinier, der 20 Jahre für Barca auflief und dort eigentlich fast zum schon zum Inventar gehörte, mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung. Dabei wird vor allem über eine Wiedervereinigung Messis mit seinem Ex-Trainer Pep Guardiola bei Manchester City spekuliert. In der argentinischen Heimat des Superstars wird hingegen Inter Mailand als möglicher neuer Klub genannt. Das würde bedeuten: In der kommenden Saison käme es wieder zum ewigen Duell zwischen Messi und Cristiano Ronaldo, der inzwischen für Juventus Turin aufläuft.

Lionel Messi will den FC Barcelona verlassen. So reagiert die internationale Presse. ©

Die internationalen Medien beleuchten zudem natürlich auch die Gründe für Messis Flucht aus Barcelona - und wählen teilweise äußerst martialische Worte. Schon in den vergangenen Monaten hatte es zwischen dem 33-Jährigen und seinem Klub geknistert. Die permanente Unruhe, der bevorstehende Neuaufbau und vor allem das 2:8 im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern brachten das Fass nun offenbar zum Überlaufen. "Barcelona - Messi: Es ist Krieg" , titelte die spanische Marca noch am Dienstagabend.

In der abgelaufenen Saison hatte der FC Barcelona erstmals seit der Spielzeit 2007/08 keinen Titel gewonnen. In Katalonien spricht man von einer der schlimmsten Krisen der Klubgeschichte. Messi hatte dem Verein am Dienstag mitgeteilt, dass er eine Klausel in seinem Vertrag ziehen wolle, durch die er am Ende jeder Saison einseitig kündigen könne. Der Kontrakt des Stürmers, der vor 20 Jahren von Rosario in die katalanische Metropole kam und bei Barca unter anderem zum sechsmaligen Weltfußballer wurde, ist eigentlich noch bis Ende Juni nächsten Jahres gültig.