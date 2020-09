Toni Kroos hofft auf Vorteil für Real Madrid durch Messi-Abschied: "Barcelona fehlt absolute Waffe"

Toni Kroos sieht den möglichen Abschied von Superstar Lionel Messi vom FC Barcelona als Vorteil für seinen Klub Real Madrid. “Wenn so einer beim Konkurrenten nicht mehr spielt, dann kann man sich vorstellen, dass wir das nicht unbedingt schlimm finden”, sagte der Nationalspieler im Gespräch mit seinem Bruder Felix Kroos in der neuesten Ausgabe des Podcast “Einfach mal Luppen”. “ Messi weg von Barcelona heißt: Barcelona fehlt eine absolute Waffe.”

Der sechsmalige Weltfußballer Messi hatte angekündigt, dass er die Katalanen nach 20 Jahren unbedingt verlassen wolle. Der Argentinier war am Dienstag auch dem zweiten Training des FC Barcelona in der Vorbereitung auf die neuen Saison unter dem neuen Trainer Ronald Koeman ferngeblieben. Am Mittwoch ist sein Vater Jorge Messi, der auch als sein Berater tätig ist, in Barcelona angekommen – laut spanischen Medien, um mit den Katalanen über eine Vertragsauflösung zu verhandeln.