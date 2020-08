Kommentar zum Messi-Abschied vom FC Barcelona: Der Superstar scheut den Neuaufbau

Das hat vorrangig einen Grund: Der Vizeweltmeister von 2014 will mit allen Mitteln verhindern, dass die spätestens nach dem 2:8-Desaster gegen den FC Bayern am Boden zerstörten Katalanen seinen Karriere-Herbst nachhaltig beschädigen. Messi hätte den Neuaufbau unter Klub-Legende Ronald Koeman anführen können, der nach dem Trauma im Champions-League-Viertelfinale gegen den späteren Sieger aus München das Zepter von Quique Setién übernahm. Barça wollte seinen "Zauberfloh" gern behalten, der noch im Achtelfinale gegen Neapel seine ganze Klasse gezeigt hatte. Allein: Dem besten Fußballer dieses Jahrtausends ist das neue Barça zu heikel.

Messi will ein Finale furioso

In der spanischen Liga war Real Madrid in dieser Saison enteilt, international reicht das ehemalige Glamour-Team nicht an das absolute Top-Niveau heran. Das ist auch Messi nicht entgangen. Beim Finalturnier von Lissabon, nach dem heftigen 2:8, schlich er frustriert und tief enttäuscht vom Platz – der FCB hatte ihm damit buchstäblich den Rest gegeben. Der viermalige Königsklassen-Gewinner strebt mit seinen 33 Jahren unbedingt ein Finale furioso an. Ihm fehlt schlichtweg die Überzeugung, dies trotz 20 überaus erfolgreichen Jahren mit 35 (!) Klub-Titeln bei Barcelona zu erleben.