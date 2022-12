Lionel Messi ist nur noch einen Sieg von der Krönung seiner glanzvollen Karriere entfernt. Der sechsmalige Weltfußballer führte die argentinische Nationalmannschaft im Halbfinale der Weltmeisterschaft in Katar zu einem 3:0 (2:0) gegen Kroatien und kann seine eindrucksvolle Titelsammlung mit einem weiteren Erfolg im Endspiel am kommenden Sonntag komplettieren. Dort geht es für die Albiceleste entweder gegen Frankreich oder Marokko. Der Titelverteidiger und der Außenseiter stehen sich am Mittwochabend (16 Uhr/ZDF und Magenta TV) in der zweiten Vorschlussrundenpartie gegenüber. Der Verlierer dieses Duells trifft am Samstag im Spiel um Platz drei (16 Uhr/Magenta TV) auf Kroatien.

