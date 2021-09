Trainer-Legende Bernd Schuster über die Auswechslung von Lionel Messi: Das muss der PSG-Star lernen

Das Star-Ensamble von Paris Saint-Germain hat in den ersten sechs Ligue-1-Spielen sechs Siege eingefahren und damit einen Start nach Maß hingelegt, auch wenn der jüngste Erfolg über Olympique Lyon (2:1) am Sonntag erst in der Nachspielzeit unter Dach und Fach gebracht werden konnte. In der medialen Berichterstattung stand nach dem Heimsieg der Hauptstädter allerdings weniger das Ergebnis, sondern die Auswechslung von Lionel Messi in der 75. Minute im Fokus. Der Argentinier trottete daraufhin mürrisch an seinem Trainer Mauricio Pochettino vorbei. Zu diesem Aufreger in Frankreich hat sich mit Bernd Schuster nun ein ausgewiesener Spanien-Experte in der Bild zu Wort gemeldet, der die Karriere des Ex-Barcelona-Profis in der Vergangenheit aufmerksam verfolgte.

Anzeige