Berichte aus Spanien: Lionel Messi bleibt Corona-Tests beim FC Barcelona fern - Wechsel-Drama spitzt sich zu

Im Streit um seinen Abschied vom FC Barcelona vollzieht Lionel Messi wohl einen Trainingsboykott. Der 33 Jahre alte Argentinier hatte seinem langjährigen Klub angekündigt, er werde am Sonntag nicht zum Coronatest vor der ersten Einheit am Montag erscheinen. Und dabei blieb der Superstar nach übereinstimmenden Medienberichten aus Spanien auch.

Die Barca-Stars sollen laut übereinstimmenden spanischen Medienberichten, unter anderem von Mundo Deportivo und Marca zwischen 8 und 12 Uhr am "Ciutat Esportiva Joan Gamper" eintreffen. Messi sollte eigentlich um 10.15 Uhr am Trainingsgelände des Klubs auftauchen. Doch der sechsmalige Weltfußballer kam nicht. Er sei nämlich weiter der Ansicht, dass eine Teilnahme an den Terminen des FC Barcelona im Widerspruch zu seiner Kündigung stehe, heißt es. Messis Anwälte hätten dem Klub bereits am Samstag mitgeteilt, dass der sechsmalige Weltfußballer nicht zu den Tests erscheinen werde.