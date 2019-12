Schlecht für den BVB? FC Barcelona verzichtet bei Inter Mailand auf Lionel Messi

Der spanische Meister FC Barcelona verzichtet beim letzten Champions-League-Gruppenspiel gegen Inter Mailand auf Superstar Lionel Messi. Trainer Ernesto Valverde nominierte den argentinischen Weltfußballer genauso wie Abwehrspieler Gerard Piqué nicht für die Partie am Dienstag in Italien, wie der Klub am Montag mitteilte. Zudem fehlen Nelson Semedo, Arthur, den früheren Dortmunder Ousmane Dembelé, Jordi Alba und Sergi Roberto.