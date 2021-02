Bericht: Barca-Star Lionel Messi reicht Klage nach Gehalts-Veröffentlichung ein

Nach der Veröffentlichung finanzieller Details des Vertrags mit Superstar Lionel Messi in einem Medienbericht leitet der Offensivspieler des FC Barcelona offenbar rechtliche Schritte ein. Die spanische Zeitung El Mundo titelte am Sonntag: "Der kolossale Vertrag des Lionel Messi, der Barcelona ruiniert." In dem als exklusiv etikettierten Bericht nannte das spanische Blatt einige vermeintliche Zahlen aus dem Arbeitspapier, das seit dem 1. Juli 2017 und bis zum 30. Juni dieses Jahres gültig ist. Dabei legte El Mundo vor, was Messi in den vier Spielzeiten bei den Katalanen am Ende angeblich verdient haben soll.

Messi reagierte jetzt laut dem katalanischen Radionetzwerk RAC1 auf die Veröffentlichung seines Gehaltes. Dem Bericht zufolge reicht der 33-Jährige eine Klage gegen El Mundo sowie fünf Mitarbeiter des FC Barcelona, die Zugang zu seiner Akte hatten, ein. Unter den Verdächtigen sollen sich laut RAC1 Ex-Präsident Josep Bartomeu, Ex-Vizepräsident Jordi Mestre, der aktuelle Geschäftsführer Òscar Grau, Vorstandsboss Carles Tusquets, sowie Romà Gómez Ponti, der Leiter der Rechtsabteilung, befinden. Zudem wolle der Betriebsrat des spanischen Top-Klubs eine interne Untersuchung einleiten.