Barcelona-Sportdirektor über Messi: "Zählen auch in Zukunft auf ihn" – Vertragsstreit droht

Zukunft von Messi noch unklar - Klausel wird zum Streitpunkt

Nach dem "Urknall" vom Dienstagabend ist noch vollkommen unklar, wie es mit Messi und Barcelona weitergeht. Fakt ist, dass der 33-Jährige dem spanischen Spitzenklub mitgeteilt hat, den Verein verlassen zu wollen. Er möchte eine Klausel in seinem Vertrag ziehen, durch die er am Ende jeder Saison einseitig kündigen und ablösefrei wechseln könne, berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Ob der Passus im Kontrakt wirklich greift, bleibt jedoch offen.

Laut den Berichten sei die für den Blitz-Abschied benötigte Klausel in Messis Vertrag schon am 10. Juni abgelaufen – aber der Barca-Superstar soll die Situation aufgrund der widrigen Umstände rund um die Corona-Pandemie anders einschätzen. So gehe Messi davon aus, dass die Klausel wegen des späten Saisonendes verzögert gezogen werden kann. Der FCB hält offenbar dagegen: die Frist sei abgelaufen. Demnach fordere der Klub die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 700 Millionen Euro für den wohl besten Spieler der Welt.