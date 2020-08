Neuer Wirbel um Lionel Messi – Berichte: Superstar will Barcelona-Trainingsauftakt schwänzen

Der Vertragsstreit zwischen Weltfußballer Lionel Messi und dem FC Barcelona erreicht offenbar eine neuen Dimension. Wie der katalanische Radiosender RAC1 und die Sportzeitung Marca berichten, soll Messis Vater und Berater Jorge dem Klub mitgeteilt haben, dass sein Sohn am Sonntag nicht zum obligatorischen Coronavirus-Test auf dem Trainingsgelände der Katalanen erscheinen werde - und auch der erste Trainingseinheit vor der neuen Saison unter Neu-Trainer Ronald Koeman am Montag will der 33-Jährige wohl nicht beiwohnen.

"Wir werden sehen müssen, wie die Position des FC Barcelona ist, wenn Messi morgen nicht erscheint", wird Jorge Messi von RAC1 zitiert. Hintergrund von Messis Fernbleiben dürfte der Zoff um eine Klausel in seinem noch bis 2021 gültigen Vertrag sein, die dem 33-Jährigen einen ablösefreien Wechsel garantiert. Der entsprechende Passus ist zwar am 10. Juni ausgelaufen. Messi reklamiert allerdings, dass wegen der durch die Corona-Krise verlängerten Saison sein Sonderkündigungsrecht ausgedehnt werden müsse. Eine Teilnahme an der Vorbereitung des Klubs würde wie ein Eingeständnis aussehen, dass seine Auslegung der Klausel fehlerhaft ist. Messis Fernbleiben soll für Barcelona überraschend kommen.

Am Samstag war zudem bekannt geworden, dass die Berater des 33-Jährigen dem Klub schon vor rund anderthalb Monaten mitgeteilt haben, dass der sechsmalige Weltfußballer seinen nach der kommenden Saison auslaufenden Vertrag beim spanischen Vize-Meister nicht verlängern wird. Stattdessen sehe er seine Zukunft bei einem anderen Verein. Die Mitteilung seiner Absichten am vergangenen Dienstag sei nur die offizielle Bestätigung gewesen.

