Barca-Trainer Ernesto Valverde: Lionel Messi hat seit Weihnachten Schmerzen

Barca-Trainer Ernesto Valverde hat vor dem Spiel gegen Espanyol Barcelona über die Fitness von Lionel Messi gesprochen. "Er ist okay, aber er hat schon lange Zeit mit diesem Problem zu kämpfen", erläuterte Valverde auf der Pressekonferenz. Offensivstar Messi hatte zuletzt das Länderspiel zwischen Argentinien und Marokko wegen Leistenschmerzen verpasst . "Wir kümmern uns bereits seit Weihnachten darum und haben versucht, die Schmerzen zu minimieren. Das werden wir auch weiterhin tun", fuhr der Trainer fort.

Klub und Trainer nehmen die Beschwerden des kleinen Argentiniers aber sehr ernst. "Wir sprechen über jedes kleine Problem im Training und entscheiden alles gemeinsam. Nun hat er erstmal ein paar Tage Zeit, sich zu erholen", erklärte Valverde. Doch Valderde konnte Entwarnung geben: Der kleine Dribbler wird am Samstag im Stadtderby gegen Espanyol im Kader stehen.

Messi trotz Verletzungssorgen mit starker Quote

Trotz der Verletzungsprobleme verpasst der 31-jährige Barca-Star in dieser Saison lediglich zwei von 28 Partien in der Primera Division. In der Liga gelangen dem Südamerikaner bislang stolze 29 Tore und 14 Vorlagen.