Weiter Wirbel um Lionel Messi: Superstar fehlt bei erstem Barca-Training unter Koeman - Strafe droht

Anzeige

Der FC Barcelona ist am Montag unter dem neuen Trainer Ronald Koeman ins Training gestartet. Bei der ersten Einheit des 57 Jahre alten Niederländers, der nach dem 2:8 der Katalanen gegen den FC Bayern im Champions-League-Viertelfinale auf Quique Setien gefolgt ist, waren 19 Profis des spanischen Vizemeisters anwesend. Luis Suarez, Ousmane Dembélé, Gerard Piqué, Jordi Alba und Co. trainierten unter der Aufsicht Koemans individuell, nachdem am Sonntag die obligatorischen Corona-Tests durchgeführt worden waren. Die Barca-Spieler hatten sich auf zwei Plätze verteilt.

Wie erwartet nicht dabei: Lionel Messi. Der Superstar fehlte bei der ersten Koeman-Einheit. Der 33 Jahre alte Argentinier war dem Corona-Test bei seinem langjährigen Klub ferngeblieben und darf so vorerst nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen. Messi hatte in der Vorwoche die Auflösung seines Vertrags bei Barca bekanntgegeben und will seine 20-jährige Ära dort beenden. Noch ist unklar, wohin es den sechsmaligen Weltfußballer und viermaligen Königsklassen-Gewinner zieht. Ein Wechsel zu Manchester City und seinem Ex-Coach Pep Guardiola wird derzeit heiß gehandelt.

Der Boykott des Trainings könnte für Messi aber noch ein Nachspiel haben. Weil Barcelona darauf pocht, dass sich der Vertrag des Offensivspielers bereits am 11. Juni bis 2021 automatisch verlängert hat und eine Kündigung damit unwirksam ist, droht dem "Zauberfloh" wohl eine Strafe. Auch La Liga hatte die Gültigkeit des Kontrakts am Sonntag bestätigt. Laut spanischen Medien könnten bis zu 25 Prozent des Gehalts vom Klub einbehalten werden. Der umstrittene Barca-Präsident Josep Mario Bartomeu soll angekündigt haben, noch in dieser Woche in Gespräche mit Messi-Vater Jorge zu treten, der den argentinischen Top-Star als Berater vertritt.