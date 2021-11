Lionel Messi bricht Tor-Bann in Ligue 1: PSG-Superstar gelingt bei Sieg gegen Nantes erster Liga-Treffer

Mit seinem ersten Tor für Paris Saint-Germain in der Ligue 1 hat Superstar Lionel Messi dem souveränen Tabellenführer den zwölften Saisonsieg im 14. Spiel gesichert. Der 34-jährige Argentinier erzielte am Samstag in der 87. Minute den Treffer zum 3:1 (1:0)-Endstand im Heimspiel gegen den FC Nantes. In der Champions League hatte Messi bereits dreimal für seinen neuen Klub getroffen.