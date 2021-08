So lief das PSG-Debüt von Lionel Messi - Trainer Pochettino "Wir werden bald noch besser sein"

Eine innige Umarmung mit Neymar, dann lief Lionel Messi erstmals in seiner Profi-Karriere für einen anderen Verein als den FC Barcelona auf den Platz. Der 34 Jahre alte Superstar feierte am Sonntagabend sein Debüt im Dress von Paris Saint-Germain . Nach 65 Minuten auf der Ersatzbank wurde der sechsmalige Weltfußballer beim 2:0 (1:0)-Sieg von PSG bei Stade Reims für seinen Freund Neymar eingewechselt und von den Fans mit Applaus begrüßt.

Garant für den Erfolg des nach vier Spieltagen verlustpunktfreien Spitzenreiters der Ligue 1 war ausgerechnet der abwanderungswillige und von Real Madrid umworbene Star-Stürmer Kylian Mbappé, der in der 16. und in der 63. Minute traf. Der 22-Jährige stand wie der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer in der Startelf. Julian Draxler wurde in der 81. Minute für Angel di Maria eingewechselt.