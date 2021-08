Messi-Debüt verschiebt sich erneut: Superstar fehlt im PSG-Kader - Auch Neymar nicht dabei

Seit 10 Tagen ist Lionel Messi jetzt Spieler von Paris Saint-Germain – gespielt hat der Superstar für den neuen Klub bisher allerdings noch nicht. Das wird sich auch beim Auswärtsspiel bei Stade Brest an diesem Freitag (21 Uhr/DAZN) nicht ändern. PSG-Trainer Mauricio Pochettino hat den sechsfachen Weltfußballer nicht für die Partie in der Ligue 1 nominiert. Auch Messi-Kumpel Neymar ist in Brest wegen Trainingsrückstands nicht dabei. Anzeige

Schon vor dem Ligue-1-Auftakt am vergangenen Samstag gegen Racing Straßburg hatte Pochettino betont, dass er Messi erst in den Kader berufe, wenn dieser dafür bereit sei. "Die Hauptsache ist, dass er ok ist und sich gut fühlt", so der Argentinier über seinen Landsmann. "Wenn er in bester Verfassung ist, kann er spielen." Im Stadion gefeiert wurde Messi von den PSG-Fans am letzten Samstag trotzdem schon: Der Klub hatte den Zuschauern vor Anpfiff in einer spektakulären Show alle Neuzugänge – unter anderem auch Real-Madrid-Ikone Sergio Ramos und den von Inter Mailand gekommenen Achraf Hakimi – präsentiert.