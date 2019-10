Lionel Messi über DFB-Zoff: So sehe ich das Torwart-Duell zwischen Neuer und ter Stegen

Weltfußballer Lionel Messi will sich im Zoff um den Platz im Tor der deutschen Nationalmannschaft ganz bewusst nicht festlegen. Bei der Verleihung des "Goldenen Schuhs" als erfolgreichster Torschütze Europas sprach der Superstar des FC Barcelona zwar ausführlich über die Qualitäten von Weltmeister Manuel Neuer vom FC Bayern München und die seines Widersachers Marc-André ter Stegen , der in Barcelona Teamkollege von Messi ist. Der Argentinier wollte sich endgültig aber für keinen als den Stärkeren aussprechen.

Der sechsmalige Weltfußballer behielt so für sich, ob er seinen Teamkollegen ter Stegen für besser hält als Bayern-Keeper Neuer. Ter Stegen, der bei den Katalanen seit langem mit herausragenden Leistungen glänzt, hatte sich unlängst über seinen Status als Nummer zwei in der deutschen Nationalmannschaft beklagt und damit eine heftige Debatte entfacht, auf die Neuer sachlich und Bayern-Präsident Uli Hoeneß in höchstem Maße erbost reagierte. Für Bundestrainer Joachim Löw bleibt Neuer aber die erste Wahl.