Wütende Proteste nach Messi-Beben: Barcelona-Fans fordern Rücktritt von Präsident Bartomeu

Viele von ihnen kamen in ihren Messi-Trikots zum Stadion. Fast alle Anhänger trugen wegen der in Spanien und besonders in Katalonien noch immer dramatischen Corona-Lage einen Mund-Nasen-Schutz. Die Stimmung blieb hitzig, aber friedlich. Einige Fans zeigten wütend mit dem Mittelfinger in Richtung des Gebäudes der Klub-Administration.