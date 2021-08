Lionel Messi schweigt nach Barca-Aus - Bericht über Telefonat mit PSG-Trainer Pochettino

Lionel Messi hat sich zu seinem Aus beim FC Barcelona bis zum Freitagvormittag öffentlich noch nicht geäußert, dafür aber angeblich selbst bei der Vereinssuche die Initiative ergriffen. Auch in den Sozialen Netzwerken war vom 34 Jahre alten Fußballstar aus Argentinien zunächst nichts zu lesen, nachdem am Donnerstagabend sein Ende in Barcelona besiegelt worden war.

