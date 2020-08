Transfers, Trainer, Bayern: Darum will Lionel Messi den FC Barcelona verlassen

Der Ball ist rund, ein Spiel dauert 90 Minuten - und Lionel Messi spielt beim FC Barcelona. Es gibt Dinge im Fußball, die unverrückbar erschienen. Die ersten beiden Punkte treffen zwar wohl auch noch ein paar Jährchen zu, beim dritten ist seit Dienstagabend alles anders. Messi hat mit dem Klub, für den er 20 Jahre lang auf Torejagd ging, gebrochen. Der Superstar will weg. Sofort. Dies teilte er Barca per Fax mit Verweis auf eine Vertragsklausel, die ihm eine einseitige Kündigung nach Ablauf jeder Saison ermöglicht, mit. Warum läuft es in der zwei Jahrzehnte so glücklichen Beziehung nicht mehr? Die Gründe.

Das 2:8 im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern: Die Schmach in Lissabon war der eindeutige Beleg dafür, dass es mit der einst so breiten Brust beim FC Barcelona vorbei ist. Klar, gegen die Bayern in der jüngsten Form kann man verlieren - allerdings ergaben sich die Katalanen nach noch ausgeglichener Anfangsphase in ihr Schicksal. Auch Messi ließ die Demütigung mehr oder weniger kampflos über sich ergehen. Dem Argentinier dürfte nach Abpfiff endgültig klar gewesen sein: Seine Ansprüche und die Leistungsfähigkeit der Mannschaft stehen nicht mehr im Einklang. Der nun nötige Umbruch braucht Zeit. Ein im Fall des 33-jährigen Messi ein zunehmend endliches Gut. Er benötigt Titel-Perspektiven. Jetzt. In der vergangenen Spielzeit war Barca erstmals seit 2007/2008 ohne Trophäe geblieben.

Die Transfer-Politik des FC Barcelona: Dass Messi meist selbst für den größten Zauber in der Barca-Offensiv sorgte, ist bekannt. Die größte Spielfreude versprühte er aber meist mit einem oder mehreren kongenialen Partner an seiner Seite. Besonders gut klappte vieles von 2013 bis 2018 mit Neymar. Dann zog der Brasilianer für die Weltrekord-Ablöse von 222 Millionen Euro zu Paris St. Germain weiter - wohl auch, weil er Messis Schatten entwachsen wollte. Bei PSG lief es für Neymar zunächst aber nicht nach Wunsch, so dass das Heimweh nach Barcelona ihn quälte. Messi hätte seinen alten Gefährten mit Kusshand begrüßt, doch seiner Ansicht nach, habe sich Barca nie mit ganz großer Verve um eine Rückholaktion bemüht. Stattdessen kamen andere Offensivspieler: Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Malcom, Antoine Griezmann. Allein für dieses Quartett blätterten die Katalanen insgesamt knapp 450 Millionen Euro hin. Die Dividende des Investments: Höchst überschaubar.

Die jüngste Trainer-Auswahl der Barca-Trainer: Das Verhältnis zwischen Messi und dem nach dem 2:8 gegen Bayern entlassenen Quique Setién galt mindestens als angespannt. Nach einer 1:2-Pleite gegen Aufsteiger CA Osasuna schimpfte Messi, dass es "schwierig ist, mit diesem Fußball erfolgreich zu sein". Der Coach spielte die ungewohnt offenen Aussagen seines Superstars herunter und betonte, dass man nicht immer einer Meinung sein, er aber kein grundsätzliches Problem erkennen könne. Messi bewertete die Lage offenbar anders. Aber Setién ist weg - warum will dann auch der Torjäger gehen? Der Start unter Setién-Nachfolger Ronald Koeman soll für Messi auch nicht gerade verheißungsvoll verlaufen sein. So soll der Niederländer eine Sonderstellung des Routiniers im Kader nicht akzeptieren. "Die Privilegien im Kader sind vorbei, alles muss für die Mannschaft getan werden“, habe Koeman laut des argentinischen Portals Diario Olé gesagt.

Das angespannte Verhältnis zu Klubchef Josep Bartomeu: Schon seit Wochen soll es zwischen Messi und Barca-Präsident Josep Bartomeu kriseln. In der Corona-Krise hatte es wegen Gehaltskürzungen Zoff zwischen den Stars und dem Klubchef gegeben. Messi kritisierte das Vorgehen des Vereins öffentlich, sah sich und seine Mitspieler in einer Sündenbock-Rolle. Offenbar ist Barcelonas Chefetage gespalten: Nach Medienberichten wollen einige Direktoren bleiben, andere zurücktreten oder einen Misstrauensantrag gegen Vereinsboss Bartomeu vorschlagen. Manche Beobachter vermuten hinter Messis Abschiedsankündigung gar eine Finte, um den Präsidenten loszuwerden. Sollten die Fan-Proteste zunehmen, würde sich Bartomeu nicht mehr allzu lange im Amt halten können. Bleibt Messi im Falle eines Abtritts vielleicht doch noch? Abwarten.