Nach Doppelpack bei Copa América: Barça-Superstar Lionel Messi jetzt Rekordnationalspieler Argentiniens

Lionel Messi ist seit Montag (Ortszeit) Rekordnationalspieler Argentiniens. Der Star des FC Barcelona absolvierte beim 4:1 gegen Bolivien im letzten Gruppenspiel bei der Copa América sein 148. Länderspiel für seine Heimat und überholte damit Javier Mascherano. Mit zwei Toren und einer Vorlage hatte der 34-Jährige einen standesgemäßen Auftritt in seinem Rekordspiel. Die nächste Bestmarke ist in Reichweite. Mit 75 Treffern ist er bereits bester Torschütze in der Länderspielgeschichte Argentiniens. Der Brasilianer Pele als Spitzenreiter in Südamerika kam während seiner Laufbahn auf 77 Tore.

Sein erstes Länderspiel hatte Messi am 17. August 2005 gegen Ungarn. Wegen einer Tätlichkeit sah der damals 18-Jährige bereits wenige Minuten nach seiner Hereinnahme die Rote Karte. Erstmals in Argentiniens Startelf stand "La Pulga" ("der Floh"), wie Messi im spanischsprachigen Raum genannt wird, am 9. Oktober 2005 gegen Peru. Es war sein drittes Länderspiel.