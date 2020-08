Bericht: Barcelona-Star Lionel Messi will zu Manchester City wechseln - PSG-Anfrage offenbar erfolglos 

Der Wechsel von Superstar Lionel Messi in die Premier League nimmt offenbar immer konkretere Form an. Der wechselwillige Argentinier soll sich einem Bericht der französischen Fachzeitung L‘Équipe für einen Transfer zu Manchester City entschieden haben. Der Scheich-Klub wird aktuell von Pep Guardiola trainiert, den Messi noch aus seiner gemeinsamen Zeit beim FC Barcelona kennt.

Der französische Top-Klub PSG soll sich stattdessen eine Abfuhr der Messi-Seite eingehandelt haben. Laut der Zeitung soll Sportdirektor Leonardo bei Messis Vaters Jorge angefragt haben, um sich nach einem Wechsel zu erkundigen. Doch die Kontaktaufnahme soll erfolglos verlaufen sein. PSG selbst beteuert jedoch, nicht an einem Transfer des 33-Jährigen interessiert zu sein.

Barcelona stellt sich quer: Wechsel-Streit mit Messi droht

Unklar ist jedoch nach wie vor, wie sich ein Wechsel im Detail überhaupt gestalten könnte. Messi hatte den Katalanen am Dienstag mitgeteilt, dass er eine Klausel in seinem Vertrag aktivieren wolle, die es ihm ermöglicht, das Arbeitspapier nach jeder Saison einseitig zu kündigen. Barcelona beharrt allerdings darauf, dass die Klausel bereits am 10. Juni abgelaufen sein soll. Der 33-Jährige sei hingegen der Ansicht, dass das Sonderkündigungsrecht verlängert werden müsse, weil die Saison wegen der Corona-Krise ebenfalls verlängert wurde.