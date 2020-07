Weiterer Tiefschlag für Lionel Messi: Fans wählen ter Stegen zu Barcelonas Spieler der Saison

Die Saison 2019/20 wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr das schönste Jahr in der glanzvollen Karriere des Lionel Messi. Gelingt angesichts der aktuellen Form des FC Barcelona in der Champions League kein Wunder, droht den Katalanen erstmals seit 2008 (!) wieder eine titellose Saison. Und auch individuell läuft es für Messi nicht ganz so herausragend wie sonst. In einer Umfrage der spanischen Sportzeitung Marca, die Barcas besten Spieler der Saison bestimmen sollte, verwiesen die Fans den Argentinier auf den zweiten Platz hinter Torhüter Marc-André ter Stegen.