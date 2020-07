Bericht: Superstar Lionel Messi will FC Barcelona im Sommer 2021 verlassen

Verliert der FC Barcelona seinen Superstar? Lionel Messi erwägt einem Bericht des Senders Cadena Ser zufolge, den katalanischen Klub im Sommer 2021 nach dem Ende seines aktuellen Vertrages zu verlassen. Der Radiosender gab dafür allerdings keine Quellen an. Messi soll die anfangs gut verlaufenen Verhandlungen über einen neuen Kontrakt gestoppt haben. Grund sollen die jüngsten Ereignisse beim sportlich schwächelnden spanischen Meister gewesen sein, die auch Messi in ein schlechtes Licht rückten.

Dabei ging es um angebliche interne Angelegenheiten, die an die Öffentlichkeit drangen, wie unter anderem die Trennung vom ehemaligen Trainer Ernesto Valverde, aber auch den Gehaltsverzicht in der Corona-Krise. Messi äußerte sich damals extra in einem eigenen Statement, nachdem die Mannschaft Ende März einen vorübergehenden Gehaltsverzicht von 70 Prozent akzeptiert hatte. „Es überrascht uns, dass es innerhalb des Klubs welche gab, die versucht haben, uns ins Rampenlicht zu stellen und Druck auf uns auszuüben, damit wir etwas tun, was wir ohnehin tun wollten“, hatte der Argentinier betont.