Bericht: Messi-Berater teilten Barcelona Wechsel-Wunsch bereits im Juli mit

Die Nachricht kam überraschend und hält seither die Fußball-Welt in Atem: Wie am Dienstag bekannt wurde, will Superstar Lionel Messi den FC Barcelona nach 20 Jahren verlassen. Der Verein bestätigte, dass Messi eine Klausel in seinem Vertrag auslösen wolle, die es ihm erlaubt, seinen Vertrag einseitig zu kündigen. Bei den Fans der Katalanen löste die Nachricht über den bevorstehenden Abgang ihres Idols Bestürzung aus. Die Bosse bei Barca waren aber offenbar weniger überrascht: Denn wie die spanische Fachzeitung Marca berichtet, wusste der Aufsichtsrat schon seit Mitte Juli von Messis Absichten.