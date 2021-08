Barcelona-Boss Laporta: Deshalb war ein Messi-Verbleib unmöglich – "Klub steht über den Spielern"

Lionel Messi unterzeichnet keinen neuen Vertrag bei seinem Herzensklub FC Barcelona. Die Verhandlungen scheiterten am Donnerstag praktisch in letzter Minute. Was vor rund 21 Jahren mit einer Unterschrift angeblich auf einer Serviette begann und unter anderem zu 35 gemeinsamen Titeln führte, endete am Donnerstag mit einem riesigen Knall. Der FC Barcelona begründete die Trennung mit "finanziellen und strukturellen Hindernissen (Regelwerk Spanische Liga, Anm. d. Red.)". Etwas ausführlicher sprach Barca-Boss Joan Laporta am Donnerstagmittag auf einer Pressekonferenz über das Messi-Aus. Anzeige

"Um Messi registrieren zu können, hätte Barca einem Vertrag zustimmen müssen, der den Klub in Sachen TV-Rechte über die nächsten 50 Jahre beeinflusst hätte. So eine Entscheidung kann ich nicht treffen. Der Klub steht über den Spielern. Ein Investment in dem Volumen von Messis Vertrag wäre risikoreich", sagte Laporta: "Wir müssen uns an die Regeln von der La Liga halten. Sie könnten flexibler sein, aber das soll keine Entschuldigung sein. Wir kannten die Regeln. Messi liebt Barca und ich bin traurig, aber ich bin überzeugt, dass wir das Beste für den FC Barcelona getan haben."

Messi erzielt 672 Tore in 778 Spielen für Barca

Neben insgesamt 35 Titeln mit dem FC Barcelona trug sich Messi als bester Torschütze mit 672 Treffern in der 121-jährigen Geschichte des Klubs ein. 778 Spiele bestritt er für den FC Barcelona, der ihn 2000 als 13-Jährigen aus Rosario in Argentinien geholt hatte. "Leo hat hier Geschichte geschrieben, sein Vermächtnis ist riesig. Dies war die beste Ära in Barcas Geschichte, nun startet eine neue Ära, es gibt ein 'vor' und 'nach' Messi", sagte der Barca-Boss. Eigentlich hatte der Klub einen anderen Plan. Messi sollte weiter für mindestens bis 2023 bei den Katalanen bleiben. "Wir wollten die Post-Messi-Ära in zwei Jahren starten. Aber unter diesen Umständen, müssen wir sie vorziehen", so Laporta. Man habe sich bereits auf einen Zweijahresvertrag geeinigt, der über fünf Jahre vergütet worden wäre. "Wir waren alle zufrieden und haben uns die Hände geschüttelt. Die Realität war dann, dass wir diesen Vertrag nicht registrieren konnten", sagte der Barca-Chef.

Lionel Messi: Die Meilensteine seiner Karriere beim FC Barcelona Nach 20 Jahren will Lionel Messi den FC Barcelona verlassen. Der SPORTBUZZER zeigt die Meilensteine seiner Karriere bei den Katalanen. ©

Einige Fans haben die Hoffnungen aber noch nicht ganz aufgegeben. Denn einen neuen Vertrag bei einem der gehandelten Klubs Paris Saint-Germain oder Manchester City hat der argentinische Superstar noch nicht unterzeichnet. Über die Option, dass es bei Messi eine erneut Kehrwende geben könnte, sagte Laporta, dass er "keine falschen Hoffnungen schüren" wolle. Es habe ein Zeitlimit für Barca gegeben. "Die La Liga startet bald und wir brauchen Zeit, um andere Optionen auszuloten", erklärte Laporta: "Die Verhandlungen sind beendet, ohne dass es uns möglich war, ihn bei der La Liga zu registrieren - aufgrund der Gehaltsobergrenze."

Barca muss hohen Schuldenberg abbauen