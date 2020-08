Berichte: Guardiola wusste vorab von Messi-Plänen – Bietet ManCity 100 Millionen Euro plus drei Spieler?

Superstar Lionel Messi hat seinen früheren Trainer Pep Guardiola offenbar vorab von seinem Abschiedswunsch vom FC Barcelona informiert. Wie die britische Zeitung The Times berichtet, soll der Argentinier dem Coach von Manchester City in der vergangenen Woche am Telefon von seinen Wechselabsichten erzählt haben. Demnach habe Guardiola daraufhin ankündigt, er werde sich bei den ManCity-Bossen für eine Verpflichtung Messis einsetzen.