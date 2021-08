Ende einer Ära: Die einzigartige Karriere von Lionel Messi beim FC Barcelona in Bildern

Für Lionel Messi ist das größte Kapitel seiner Karriere beendet. Der argentinische Weltklasse-Spieler wird künftig nicht mehr für den FC Barcelona auflaufen . "Finanzielle und strukturelle Hindernisse" im Regelwerk der spanischen La Liga hätten eine weitere Zusammenarbeit verhindert, hieß es im offiziellen Statement der Katalanen. Seine Spuren hat der Superstar, der erst kürzlich mit der argentinischen Nationalmannschaft bei der Copa America triumphierte , in Barcelona unumkehrbar hinterlassen, feierte Rekorde, sammelte Trophäen und sorgte gleich mehrere große Kapitel in der Geschichte des Klubs.

Im Jahr 2000 lotste Barcelona den 13-jährigen Messi aus Rosario in Argentinien nach Spanien. Seither purzelten Bestmarken en masse. In seinen 21 Jahren bei den Katalanen hievte er so ziemlich jeden bedeutenden Rekord auf ein neues Level. Insgesamt 35 Titel stehen zum Ende seiner Barca-Zeit zu Buche. Und an denen war er mit seiner unerreichten Treffsicherheit maßgeblich beteiligt. Mit 672 Toren liefert er den absoluten Topwert in der 121-jährigen Geschichte des Klubs, ist zudem mit 778 Einsätzen Rekordspieler des Vereins. Ein Blick zurück dürfte sich bei kaum einem anderen Spieler mehr lohnen. Der SPORTBUZZER zeichnet die große Karriere von Lionel Messi beim FC Barcelona in der Bildergalerie nach.