Champions Check: Dem FC Barcelona droht ein Jahr ohne Titel - Lionel Messi übernimmt das Kommando

Wenn „La Pulga“ – der Floh – das Wort ergreift, dann wissen fast alle, die mit dem FC Barcelona zu tun haben, dass es ernst wird. Denn normalerweise ist Lionel Messi niemand, der die Öffentlichkeit sucht, der nach den Spielen der Katalanen vor die Presse tritt und große Ansagen macht. Nicht nach tollen Erfolgen, nicht nach schmerzhaften Niederlagen – außer, es brennt wirklich. In den vergangenen Wochen war Barças Superstar nahezu omnipräsent in den Medien, die sich ansonsten über jeden noch so belanglosen Satz des Argentiniers freuen. Der Grund liegt auf der Hand: Dem FC Barcelona droht eine Saison ohne Titel – was einer sportlichen Katastrophe gleichkommen würde. Zuletzt war dies vor sechs Jahren der Fall.

Dabei sah es lange Zeit so aus, als würde es zumindest bis zum letzten Spieltag spannend bleiben im Duell der Dauerrivalen Barça und Real Madrid. Doch Messi und seine Kollegen verspielten die spanische Meisterschaft mit teilweise unterirdischen Auftritten und komplett unnötigen Pleiten. Also sah sich Messi gleich mehrfach genötigt, auf den Putz zu hauen. Schließlich steht nun bald die Fortsetzung „seines“ Wettbewerbs an, der Fußball-Champions-League.

Lionel Messi schlägt Alarm Die Ausgangslage vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse am 8. August gegen den SSC Neapel ist nach dem 1:1 gut, eigentlich. Denn viele der jüngsten Barça-Auftritte waren schlicht indiskutabel. Kein Wunder also, dass der Floh tobte: „Ich habe es bereits vor einiger Zeit gesagt: Wenn wir so weitermachen, wird es für uns extrem schwer, die Champions League zu gewinnen“, schlug Messi Alarm. „Wir konnten ja noch nicht einmal La Liga gewinnen. Wenn wir keine Reaktion zeigen, werden wir Neapel nicht besiegen.“

Ernüchterndes Zwischenfazit für den FC Barcelona In der Primera División musste sich Barcelona dem Erzfeind geschlagen geben, im Pokal – der Copa del Rey– war im Achtelfinale in Bilbao Schluss. Viele der letzten Megatransfers schlugen nicht ein. Allen voran Antoine Griezmann, der für 120 Millionen Euro von Atlético Madrid kam, enttäuschte mit gerade einmal neun Saisontoren. Ousmané Dembele, der für eine ähnliche Summe bereits vorher aus Dortmund losgeeist wurde, bleibt ein Fehleinkauf. In dieser Saison kam er nur auf fünf Einsätze, laborierte zuletzt an einem Muskelbündelriss. Frenkie de Jong, für 75 Millionen Euro von Ajax Amsterdam transferiert, schaffte es zwar zum Stammspieler– allerdings ohne zu glänzen. Der einzige Feldspieler, der – wie immer– konstant lieferte, war Messi. Seine bisherige Bilanz: 30 Treffer und 26 Vorlagen in 42 Pflichtspielen. Zum Barça-Spieler der Saison wurde trotzdem ein anderer gewählt: Marc-André ter Stegen. Der deutsche Torhüter hielt 14-mal seinen Kasten sauber und hatte entscheidenden Anteil daran, dass sein Team überhaupt so lange oben mitspielte.

