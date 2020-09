Kommentar zu Lionel Messi und dem FC Barcelona: Wenn Siegertypen zu Verlierern werden

Es gab Zeiten, da war der FC Barcelona so etwas wie das Synonym für Erfolg im internationalen Fußball. Jede Menge Tiki, reichlich Taka und mittendrin der vielleicht beste Kicker der Branche: Lionel Messi. Das besondere an der Liaison zwischen dem hochbegabten Argentinier und dem schillernden katalanischen Klub war immer diese ganz spezielle Verbindung. Während andere Superstars von Klub zu Klub zogen, war Messis gefühlt ewiger Verbleib bei Barca ausgemachte Sache. Komme, was da wolle. Dann kam Josep Bartomeu – und die Liebe zwischen dem Ausnahmekönner und seinem Herzens-Verein begann über die Jahre immer mehr zu bröckeln. Zunächst langsam, inzwischen ist nicht mehr als eine Scherbenhaufen geblieben.

Meinungsverschiedenheiten über Transfers, die Auswahl der Trainer oder den Gehaltsverzicht in Zeiten von Corona. Auf einen Nenner kam man immer seltener. Also äußerte Messi im vergangenen Monat das Undenkbare: Seinen Wechselwunsch. Öffentlich und unverblümt. Was folgte war Chaos. Messi berief sich auf eine Ausstiegsklausel in seinem eigentlich bis 2021 gültigen Vertrag, die ihm einen ablösefreien Abgang ermöglichen würde. Der Klub verwies darauf, dass der Passus bereits abgelaufen sei. Die spanische Liga folgte dieser Einschätzung, womit Messi den Verein theoretisch zwar weiterhin verlassen kann – allerdings nur für die festgeschriebene Ablöse in Höhe von bescheidenen 700 Millionen Euro.