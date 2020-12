Barca-Superstar Lionel Messi gibt Einblicke in Zukunftspläne und reagiert auf Neymar-Wunsch

Die Verhandlungen mit einem neuen Klub könnte Messi bereits ab dem 1. Januar aufnehmen. Denn sechs Monate vor Ablauf eines Vertrags ist es den Vereinen offiziell gestattet, Verhandlungen mit den Spielern aufzunehmen, ohne deren aktuellen Arbeitgeber zu informieren. "Ich werde mein Bestes für den Verein und für mich selbst geben. Außerdem möchte ich in Barcelona leben und in irgendeiner Form im Verein bleiben, wenn ich meine Karriere beende. Ich hatte immer die Vorstellung, in die Vereinigten Staaten zu gehen und diese Erfahrung zu machen. Ich weiß nicht, was passieren wird", sagt Messi, der damit einen Wechsel nicht ausschließt.