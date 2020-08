Kein Mitleid mit Lionel Messi – Bayern-Profi Leon Goretzka: "Hat ein bisschen Spaß gemacht"

Doch die Zukunft hatte in Messis Kopf am Freitagabend keinen Platz. Zu sehr schmerzte die Gegenwart. Mitleid konnte er von seinen Gegnern aber nicht erwarten. Ob es ihm wehgetan habe, den sechsmaligen Gewinner des Ballon d'Or so erleben zu müssen, wurde Bayern-Star Leon Goretzka nach dem Spiel bei Sky gefragt. "Wehgetan hat mir das nicht" entgegnete der Nationalspieler, um auch noch zu ergänzen: "Es hat mir auch ein bisschen Spaß gemacht." Goretzka dürfte dies mehr auf das Spiel seiner eigenen Mannschaft als auf die Vorführung von Messi bezogen haben, doch die Aussage verdeutlichte: Die Ehrfurcht vor dem Routinier schwindet.