Ex-Bayern-Boss Rummenigge fordert Reform des Financial Fairplay - PSG auch mit Messi "nicht unschlagbar"

Karl-Heinz Rummenigge will den Kampf um den Champions-League-Titel trotz der immer höheren Investitionen internationaler Konkurrenten nicht aufgeben. Am Dienstagabend hatte sich der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi dem französischen Top-Klub Paris Saint-Germain angeschlossen - und mit dem Wechsel einmal mehr Fragen zur Chancengleichheit im Fußball aufgeworfen. "Es gehört zum Fußball auch der Mannschaftsgeist, siehe Italien bei der EM. PSG wird nicht unschlagbar sein", gab der ehemalige Bayern-Boss Rummenigge in einem Sport Bild-Interview zu bedenken. Doch auch dem 65-Jährigen bereiten die Entwicklungen auf dem Transfermarkt Sorge. Er fordert ein "internationales Regulativ" und eine Modifikation des Financial Fairplay. Anzeige

"Es muss nur angepasst und stringenter eingesetzt und eingefordert werden. Das ist eine absolute Notwendigkeit. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin sieht das ähnlich. Die Frage ist nur: Wie schnell kann man das einführen und juristisch durchsetzen in einem Europa, zu dessen Grundpfeilern der Marktwirtschaft der freie Wettbewerb gehört? Doch diese Regularien, von denen ich spreche, sollen den Wettbewerb ja stabilisieren und nicht einschränken, von dieser Seite wird die Thematik viel zu selten betrachtet", sagte Rummenigge. Sollte eine Reform des bestehenden Systems ausbleiben, würde der deutsche Fußball "international auf Sicht abgehängt".

Dabei blickt Rummenigge nicht nur das Starensemble von PSG, sondern auch auf die Aktivitäten in der Premier League. "Im Moment hat man den Eindruck, dass die Engländer am Transfermarkt weitermarschieren, als hätte es Corona nie gegeben. Das ist ihnen aus zweierlei Gründen möglich: Zum einen gibt es dreimal so hohe TV-Einnahmen wie in der Bundesliga. Zum anderen befinden sich schwerreiche Besitzer im Hintergrund, die Geld nachschießen und Corona möglicherweise sogar zu ihren Gunsten ausnutzen können." Vereine wie PSG oder Manchester City könnten "im Endeffekt machen, was sie wollen".

Rummenigge fordert: Konkrete Strafen bei Verstößen gegen Financial Fairplay Rummenigges Forderung: "Wir haben nun Financial Fairplay 2.0. Aber ich betone: Wir brauchen die Version 3.0, welche einen konkreten Strafenkatalog beinhaltet. Manchester City bekam 2020 vor dem CAS einen Freispruch allererster Güte. Für die Statuten war das der Worst Case. Man muss nicht wild um sich schießen, aber ein paar kleine Details verändern." Der langjährige Münchner Vorstandsvorsitzende, der das Amt im Sommer an Oliver Kahn übergab, regt ein konkretes Modell an.