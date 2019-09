Teamkollege Gerard Piqué bestätigt: Lionel Messi kann FC Barcelona ablösefrei verlassen

Barcelonas Superstar Lionel Messi darf den spanischen Meister FC Barcelona offenbar ablösefrei verlassen. Obwohl im Vertrag des Argentiniers eine Ablöse von 700 Millionen Euro festgeschrieben sei, habe sich Messi per Klausel das Recht vorbehalten, seinen Vertrag zu jedem 30. Juni einseitig zu kündigen. Entsprechende Medienberichte bestätigte Messis Barca-Kollege Gerard Pique am Donnerstag im spanischen Radio: "Ich wusste schon, dass er am Ende jeder Saison gehen kann. Ich kenne auch Leos Vereinbarung mit Barça und sie ist mir egal. Er hat es sich verdient über seine Zukunft entscheiden zu können."

Messi gehört schon seit 2004 dem Profiteam des FC Barcelona an und somit der dienstälteste Spieler des Clubs. Nach Medienberichten hatte der fünffache Weltfußballer in diesem Sommer bei seiner Clubführung darauf gedrängt, dass der brasilianische Offensivstar Neymar nach zwei Jahren bei Paris Saint-Germain nach Barcelona zurückgeholt wird. Diesen Wunsch konnte ihm Clubboss Josep Bartomeu ihm aber noch nicht erfüllen .

Die Katalanen holten zwar in den vergangenen zehn Jahren sieben Titel in La Liga, der letzte Triumph in der Champions League liegt aber schon vier Jahre zurück. In der laufenden Saison belegen die Blaugrana mit nur vier Punkten aus drei Begegnungen lediglich Platz acht. Der Rückstand auf Tabellenführer Atlético Madrid beträgt bereits fünf Zähler. Messi kam aber wegen einer Verletzung noch nicht zum Einsatz, könnte aber am 17. September in der Champions League gegen Borussia Dortmund zum Einsatz kommen.