La Liga erklärt: Messi-Vertrag bei Barcelona weiter gültig – inklusive Ausstiegsklausel

Jetzt hat sich auch die spanische La Liga in den Transfer-Streit zwischen Lionel Messi und dem FC Barcelona eingeschaltet. In einem Statement, das die Liga am Sonntag ihrer Internetseite veröffentlichte, wird dem Verein der Rücken gestärkt. Der Vertrag des sechsmaligen Weltfußballers Messi beim katalanischen Klub behalte seine Gültigkeit, obwohl Messi in der vergangenen Woche versucht hatte, mit der Aktivierung einer einseitigen Klausel die Auflösung zu bewirken.