Lionel Messi landet in Paris und winkt den Fans: PSG-Anhänger feiern ihren neuen Superstar

Seine neue Wirkungsstätte trug Lionel Messi auf der Brust: Der Schriftzug "Paris" zierte das T-Shirt des argentinischen Superstars, als dieser am frühen Dienstagnachmittag in der französischen Hauptstadt landete. Nachdem sich die ersten Fans bereits am Sonntag am Flughafen versammelt hatten, bekamen sie ihr Idol nun endlich zu Gesicht. Zwei Tage nach seinem Tränen-Abschied vom FC Barcelona zeigte sich der 34-Jährige bester Laune, lächelte und winkte in die Menge. Eine offizielle Vollzugsmeldung des Transfers gab es bis dahin weiter nicht - immerhin postete Paris Saint-Germain in den sozialen Netzwerken und auf seiner Homepage ein kurzes Video, das eigentlich keine Fragen mehr offen ließ.

