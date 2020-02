Ex-Weltmeister Emmanuel Petit über Lionel Messi: "Er würde in der Premier League scheitern"

Auch in dieser Spielzeit ist Lionel Messi beim FC Barcelona das Maß aller Dinge und führt mit 14 Treffern die Torjägerliste in La Liga an. Mit 32 Jahren ist er weiterhin klarer Leistungsträger bei den Katalanen und dribbelt sich weiter fleißig durch die Defensivreihen seiner Gegner. Trotzdem war Messi zuletzt unzufrieden und zoffte sich mit Barcas Sportdirektor Éric Abidal, nachdem dieser die Einstellung seiner Mannschaft kritisiert hatte. Wohl ein Grund, warum zuletzt Gerüchte die Runde machten, dass Manchester City den 32-Jährigen im Sommer nach England holen möchte. Ex-Weltmeister Emmanuel Petit ist allerdings davon überzeugt, dass er in der englischen Premier League keine großen Erfolge haben würde.

"Ganz ehrlich: Ich glaube nicht, dass er für das intensive Spiel Englands geeignet ist", sagte Petit dem Mirror. Geht es nach der Meinung des 49-Jährigen, würde ihm vor allem die Zweikampfführung Probleme bereiten: "Er mag es nicht, wenn man ihn eng verteidigt und körperlich beackert", sagte der Weltmeister von 1998.

"Lionel Messi ist keine Maschine wie Cristiano Ronaldo"

Zu gerne würde Petit den Argentinier in Englands höchster Fußball-Liga spielen sehen, aber stuft die Chancen eines Wechsel als gering ein: "Ich wüsste nicht, warum ein Verein wie Manchester City einen Messi im Alter von 32 oder 33 verpflichten sollte. Das hätten sie wenn dann vor einigen Jahren tun sollen."

Dabei bringe er laut Petit eben nicht die Physis eines Cristiano Ronaldo mit, um noch weitere Jahre sein Weltklasseniveau zu halten: "Körperlich ist Messi keine Maschine wie Ronaldo, er würde in der Premier League scheitern. Er hat noch ein oder zwei Jahre, in denen er auf höchstem Niveau spielen kann. Ich bin mir sicher, dass er weiß, dass sein Karriereende nicht mehr weit weg ist", so der 49-Jährige.

Lionel Messi zu Manchester City? Das sagt Pep Guardiola

Beim FC Barcelona besitzt Lionel Messi noch einen Vertrag bis Ende Juni 2021. Bei der letzten Vertragsverlängerung hatte sich Messi eine Klausel in seinen Vertrag schreiben lassen, die es ihm ermöglicht, ablösefrei zu wechseln, wenn er es denn will. Auf das Gerücht eines Wechsels zu Manchester City angesprochen, sagte Coach Pep Guardiola: "Er ist ein Spieler des FC Barcelona und wird dort bleiben. Ich denke, er wird dort seine Karriere beenden."

