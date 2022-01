Messi und Salah geschlagen: Bayern-Angreifer Robert Lewandowski zum Weltfußballer 2021 gewählt

2020 hatte an Lewandowski nach dem Triple-Triumph des FC Bayern kein Weg vorbei geführt. In der Saison 2020/21 gewannen die Münchner die Meisterschaft, Lewandowski verbesserte dabei den Uralt-Torrekord von Gerd Müller (40 Tore) mit 41 Treffern in einer Bundesliga-Saison. Unter anderem wurde er im Januar zudem zu Sportler des Jahres in Polen gekürt. Bei der Vergabe des von der französischen Zeitung France Football verliehenen "Ballon d'Or" im November des vergangenen Jahres hatte der Bayern-Stürmer, der auch in der laufenden Spielzeit mit 23 Treffern in 19 Spielen an der Spitze der Torjägerliste in Deutschlands Eliteliga steht, gegen Messi noch das Nachsehen gehabt.