Bericht: Neuer Messi-Vertrag beim FC Barcelona "fast unmöglich" - Wende bei Verhandlungen

Spektakuläre Wende im Vertragspoker zwischen dem FC Barcelona und Lionel Messi: Die Verhandlungen über einen neuen Vertrag mit dem derzeit vereinslosen Superstar sind laut eines Berichts der spanischen Sportzeitung Marca so sehr ins Stocken geraten, dass ein erfolgreicher Abschluss plötzlich gar "fast unmöglich" erscheine, so das Blatt. Die Messi-Seite und der FC Barcelona um Präsident Joan Laporta hätten sich demnach erst kürzlich bei einem gemeinsamen Essen über eine mögliche Verlängerung des Arbeitsverhältnisses ausgetauscht - die Quintessenz dieses Gesprächs soll die Erkenntnis der Katalanen sein, dass Messi noch nie so weit davon entfernt gewesen sei, einen Vertrag in Barcelona zu unterschreiben. Die Verhandlungen mit dem 34-Jährigen könnten scheitern. Anzeige

Messi ist seit dem Ablauf seines Vertrags am 30. Juni nach 17 Spielzeiten in Barcelona erstmals vertragslos und könnte ablösefrei wechseln. Der argentinische Rekordnationalspieler, der gerade die "Albiceleste" bei der Copa América zum Sieg geführt hatte und damit seinen ersten Titel mit der Nationalelf gewann, spielte seit seinem 13. Lebensjahr für die Blaugrana. Im vorigen Sommer hatte Messi bereits versucht, den Verein zu verlassen. Er war aber vom später zurückgetretenen Klub-Boss Josep Bartomeu, mit dem er sich überwarf, daran gehindert worden. Bartomeu habe dies nur bei Aktivierung der im Vertrag festgeschriebenen Ablöseklausel von 700 Millionen Euro zulassen wollen, erklärte Messi damals. "Und das ist unmöglich", sagte Messi im vorigen September.

Der sechsmalige Weltfußballer gewann mit Barca 35 Titel, darunter viermal die Champions League, zehnmal die Meisterschaft, siebenmal den Pokal und achtmal den spanischen Supercup. Obwohl Messi gegen seinen Willen bleiben musste, glänzte er in dieser Saison wieder und wurde mit 30 Treffern zum achten Mal Torschützenkönig in La Liga. Er hält alle wichtigen Rekorde des Vereins: Messi ist der Barca-Spieler mit den meisten Toren (672), den meisten Spielen (778), den meisten Titeln und den meisten Siegen in der 121-jährigen Geschichte des Klubs.

Katalanischer Sender berichtet: Lionel Messi mag aktuellen Kader des FC Barcelona nicht

Zuletzt hieß es immer wieder, dass die offizielle Verkündung einer neuen Übereinkunft mit Messi nur noch eine Frage der Zeit sei. Erst zu Wochenbeginn zeigte sich Barca-Präsident Laporta noch zuversichtlich, dass Messi auch in der kommenden Saison beim katalanischen Verein auf Torejagd gehen wird. Messi wolle bei Barça bleiben, versicherte Joan Laporta im Camp Nou bei der Präsentation von Klub-Profi Emerson Royal. "Wir werden im Rahmen der Möglichkeiten des Klubs alles tun, damit Messi bleibt", erklärte Laporta und räumte ein: "Noch ist nicht alles unter Dach und Fach, aber wir machen Fortschritte." Nach spanischen Medienberichten haben Messi und der Klub Mitte Juli ein Prinzipienabkommen erreicht. Man wolle einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen, der Profi werde auf 50 Prozent seiner bisherigen Bezüge verzichten, damit der Verein die Auflagen der spanischen Profiliga erfüllen könne, hieß es.