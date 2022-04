Doch keine Barcelona-Rückkehr: Lionel Messi will wohl auch in kommender Saison für PSG spielen

Lionel Messi bleibt einem Medienbericht zufolge bei Paris St. Germain. Wie der englische TV-Sender Sky Sport News am Montag berichtete, will der 34 Jahre alte Argentinier noch mindestens eine weitere Saison für den neuen französischen Meister spielen. Der siebenmalige Weltfußballer hat bei PSG einen Vertrag bis 30. Juni 2023. Zuletzt war immer wieder spekuliert worden, dass der Superstar zum FC Barcelona zurückkehren könnte. Messi war 2021 nach 17 Jahren bei den Katalanen nach Paris gewechselt, nachdem eine Verlängerung seines Kontraktes in Barcelona gescheitert war.

Anzeige