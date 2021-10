Nach Auswechslung von Lionel Messi zur Pause: PSG dreht Spiel gegen Meister Lille in Halbzeit zwei

Paris Saint-Germain hat mit dem zehnten Saisonsieg seine Tabellenführung in der französischen Ligue 1 ausgebaut. Am Freitagabend besiegte PSG im Prinzenpark OSC Lille mit 2:1 (0:1). Die Gäste gingen durch Jonathan David in der 31. Minute in Führung. Marquinhos (74.) glich aus, ehe Angel Di Maria in der 88. Minute doch noch den Erfolg der Gastgeber perfekt machte.

